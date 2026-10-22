QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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QIAGEN Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Qiagen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 43,00 auf 46,50 Euro angehoben. Der Laborausrüster habe mit dem Finanzinvestor EQT eine Vereinbarung über ein freiwilliges öffentliches Kaufgebot für sämtliche Qiagen-Aktien zu 46,50 Euro je Aktie geschlossen, schrieb Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kaufofferte sei sehr attraktiv und dürfte deshalb die Mindestannahmequote erreichen./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Halten
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
44.97 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
44.93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
15:58
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
14:40
|QIAGEN-Aktie im Visier: Finanzinvestor EQT plant Übernahme (AWP)
|
13:58
|QIAGEN-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Hold-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX mittags schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: TecDAX fällt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu QIAGEN N.V.
|15:02
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|13:04
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:15
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07:29
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|15:02
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|13:04
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:15
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07:29
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|10:15
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:02
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|13:04
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|41.29
|4.04%
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