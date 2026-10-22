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QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0

41.36
CHF
1.68
CHF
4.23 %
16:47:41
BRXC
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22.10.2026 15:02:30

QIAGEN Halten

QIAGEN
41.36 CHF 4.23%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Qiagen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 43,00 auf 46,50 Euro angehoben. Der Laborausrüster habe mit dem Finanzinvestor EQT eine Vereinbarung über ein freiwilliges öffentliches Kaufgebot für sämtliche Qiagen-Aktien zu 46,50 Euro je Aktie geschlossen, schrieb Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kaufofferte sei sehr attraktiv und dürfte deshalb die Mindestannahmequote erreichen./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Halten
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
44.97 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
44.93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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