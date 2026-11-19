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19.11.2026 17:58:12
Schwacher Handel: DAX zeigt sich letztendlich leichter
So performte der DAX zum Handelsschluss.
Der DAX sank im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0.92 Prozent auf 25’498.91 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.157 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.586 Prozent auf 25’887.09 Punkte an der Kurstafel, nach 25’736.24 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 25’490.31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’945.52 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 4.76 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der DAX 25’319.77 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, betrug der DAX-Kurs 26’091.33 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23’162.92 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3.91 Prozent. Bei 27’001.67 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 0.35 Prozent auf 30.10 EUR), Siemens (+ 0.34 Prozent auf 266.90 EUR), Infineon (+ 0.28 Prozent auf 49.35 EUR), Airbus SE (+ 0.18 Prozent auf 198.22 EUR) und QIAGEN (+ 0.11 Prozent auf 45.25 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-4.77 Prozent auf 36.72 EUR), SAP SE (-3.56 Prozent auf 187.02 EUR), Fresenius SE (-3.09 Prozent auf 51.78 EUR), Rheinmetall (-2.50 Prozent auf 725.60 EUR) und Bayer (-2.25 Prozent auf 54.68 EUR).
Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 5’541’108 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 227.492 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.32 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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