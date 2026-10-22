QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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22.10.2026 07:29:58
QIAGEN Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Qiagen mit 52 US-Dollar in etwa auf das Niveau der Übernahmeofferte des Finanzinvestors EQT gesenkt. Die Aktien des Diagnostikspezialisten stufte Analyst Casey Woodring in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar folglich von "Overweight" auf "Neutral" ab. Qiagen-Papiere schlossen in New York bei 50 Dollar./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Neutral
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
42.82 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
45.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Casey Woodring
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
06:49
|Presse: EQT vor erfolgreichem Übernahmeangebot für QIAGEN - Aktie fester (AWP)
|
21.10.26
|EQS-Adhoc: QIAGEN N.V.: Abschluss einer Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss mit EQT Private Equity; vorläufige Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 und Aussetzung des Ausblicks für 2026 (EQS Group)
|
21.10.26
|EQS-WpÜG: Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: Qiagen N.V.; Bieter: Crown NL Bidco B.V. (EQS Group)
|
21.10.26
|QIAGEN-Aktie kaum verändert: Finanzinvestor nimmt wohl Milliarden-Übernahme ins Visier (Dow Jones)
|
21.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX stärker (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
21.10.26
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu QIAGEN N.V.
|07:29
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07:29
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|07:29
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|39.69
|0.44%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:47
|
Jefferies & Company Inc.
Tesla Hold
|07:46
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Akzo Nobel Buy
|07:32
|
JP Morgan Chase & Co.
Akzo Nobel Overweight
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Goldman Sachs Group Inc.
Meta Platforms Buy
|07:30
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Goldman Sachs Group Inc.
Tesla Neutral
|07:29
|
JP Morgan Chase & Co.
QIAGEN Neutral
|07:22
|
Jefferies & Company Inc.
Meta Platforms Buy