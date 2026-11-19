QIAGEN-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die QIAGEN-Aktie bei 30.48 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 32.803 QIAGEN-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 1’482.70 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45.20 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 48.27 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von QIAGEN betrug jüngst 9.36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch