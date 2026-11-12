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|Lohnendes QIAGEN-Investment?
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12.11.2026 10:02:04
DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte eine QIAGEN-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in QIAGEN eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit QIAGEN-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die QIAGEN-Anteile bei 52.53 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.904 QIAGEN-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des QIAGEN-Papiers auf 45.37 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86.37 EUR wert. Damit wäre die Investition 13.63 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von QIAGEN belief sich jüngst auf 9.41 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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