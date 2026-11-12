DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte eine QIAGEN-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit QIAGEN-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die QIAGEN-Anteile bei 52.53 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.904 QIAGEN-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des QIAGEN-Papiers auf 45.37 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86.37 EUR wert. Damit wäre die Investition 13.63 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von QIAGEN belief sich jüngst auf 9.41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch