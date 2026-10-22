QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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QIAGEN Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen von 40,00 auf 46,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Laborausrüster habe einem Übernahmeangebot des Finanzinvestors EQT in Höhe von umgerechnet 46,50 Euro je Aktie zugestimmt, schrieb Harry Gillis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies entspreche einem Aufschlag von 40 Prozent zum Schlusskurs vom 8. Juli, als erstmals aus Kreisen über ein Kaufinteresse von EQT berichtet worden sei./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Hold
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
46.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
45.10 €
|
Abst. Kursziel*:
3.10%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
44.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.54%
|
Analyst Name::
Harry Gillis
|
KGV*:
-
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