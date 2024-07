NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst Piral Dadhania rechnet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick mit einem eher mäßigen Wachstum, aber viel Rückenwind für die Profitabilität. Im Gesamtbild glaubt er nicht, dass die Ergebnisse den erforderlichen Kurstreiber für die Aktienstory des Sportartikelkonzerns liefern werden./tih/ck;