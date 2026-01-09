Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Artemis Resources LtdShs Aktie 2905847 / AU000000ARV3

Agenturbericht 09.01.2026 11:09:00

PUMA-Aktie freundlich: Anta will anscheinend PUMA-Beteiligung von Pinault erwerben

PUMA-Aktie freundlich: Anta will anscheinend PUMA-Beteiligung von Pinault erwerben

Der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports Products hat einem Agenturbericht zufolge ein Kaufangebot für die 29-prozentige PUMA-Beteiligung der französischen Milliardärsfamilie Pinault unterbreitet.

Wie Reuters unter Berufung auf informierte Personen berichtet, hat der Jack-Wolfskin-Eigentümer sein Angebot bereits vor einigen Wochen vorgelegt. Auch die Finanzierung habe das in Hongkong börsennotierte Unternehmen bereits gesichert. Eine Antwort der Familien-Holding Artemis, die Angebote für ihre PUMA-Beteiligung von über 40 Euro pro Aktie erwarte, stehe jedoch noch aus.

Sowohl Artemis als auch PUMA lehnten eine Stellungnahme ab. Anta reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte bereits Ende August unter Verweis auf informierte Personen berichtet, dass PUMA-Grossaktionär Pinault Optionen für den Sportartikelhersteller in Erwägung ziehe, darunter einen Verkauf der Anteile. Die Familie Pinault habe potenzielle Käufer wie die chinesischen Sportartikelhersteller Anta und Li Ning kontaktiert, um deren Interesse auszuloten. Schon damals hiess es, die Familie werde bei einem Verkauf wahrscheinlich einen erheblichen Aufschlag verlangen.

Ende November berichtete Bloomberg, dass Anta zu den Unternehmen gehört, die eine mögliche Übernahme von PUMA prüfen.

Die PUMA-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,45 Prozent auf 24,48 Euro.

DOW JONES

