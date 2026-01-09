Artemis Resources LtdShs Aktie 2905847 / AU000000ARV3
09.01.2026 11:09:00
PUMA-Aktie freundlich: Anta will anscheinend PUMA-Beteiligung von Pinault erwerben
Der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports Products hat einem Agenturbericht zufolge ein Kaufangebot für die 29-prozentige PUMA-Beteiligung der französischen Milliardärsfamilie Pinault unterbreitet.
Sowohl Artemis als auch PUMA lehnten eine Stellungnahme ab. Anta reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte bereits Ende August unter Verweis auf informierte Personen berichtet, dass PUMA-Grossaktionär Pinault Optionen für den Sportartikelhersteller in Erwägung ziehe, darunter einen Verkauf der Anteile. Die Familie Pinault habe potenzielle Käufer wie die chinesischen Sportartikelhersteller Anta und Li Ning kontaktiert, um deren Interesse auszuloten. Schon damals hiess es, die Familie werde bei einem Verkauf wahrscheinlich einen erheblichen Aufschlag verlangen.
Ende November berichtete Bloomberg, dass Anta zu den Unternehmen gehört, die eine mögliche Übernahme von PUMA prüfen.
Die PUMA-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,45 Prozent auf 24,48 Euro.
DOW JONES
