PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

112.30
CHF
2.45
CHF
2.23 %
30.12.2021
SWX
28.11.2025 14:08:28

PUMA SE Halten

PUMA
18.76 CHF 0.69%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Puma von 16,50 auf 19,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Anta Sports kristallisiere sich als besonders ernstzunehmender Kaufinteressent heraus, schrieb Thomas Maul am Freitag anlässlich der Übernahmespekulationen und Dementis von Asics und Li Ning. Er misst in seinem Bewertungsmodell einer potenziellen Übernahme zu einem Preis von 27,50 Euro derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent bei./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Halten
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
20.11 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
20.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse