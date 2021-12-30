PUMA 18.76 CHF 0.69% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Puma von 16,50 auf 19,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Anta Sports kristallisiere sich als besonders ernstzunehmender Kaufinteressent heraus, schrieb Thomas Maul am Freitag anlässlich der Übernahmespekulationen und Dementis von Asics und Li Ning. Er misst in seinem Bewertungsmodell einer potenziellen Übernahme zu einem Preis von 27,50 Euro derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent bei./rob/ag/tih;

