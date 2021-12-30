PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
PUMA SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Puma von 16,50 auf 19,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Anta Sports kristallisiere sich als besonders ernstzunehmender Kaufinteressent heraus, schrieb Thomas Maul am Freitag anlässlich der Übernahmespekulationen und Dementis von Asics und Li Ning. Er misst in seinem Bewertungsmodell einer potenziellen Übernahme zu einem Preis von 27,50 Euro derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent bei./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
