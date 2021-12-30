PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
112.30CHF
2.45CHF
2.23 %
30.12.2021
SWX
19.11.2025 14:53:09
PUMA SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Puma von 20 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Adam Cochrane senkte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2027 und 2028 um jeweils acht Prozent. Er begründete dies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Unsicherheit rund um die strategische Ausrichtung des Sportartikelherstellers./bek/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 13:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
PUMA SE
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
15.82 €
Abst. Kursziel*:
1.14%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
15.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
1.91%
Analyst Name::
Adam Cochrane
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|14:53
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
