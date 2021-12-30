Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.12.2021
PUMA SE Hold

PUMA
14.57 CHF 1.71%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Puma von 20 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Adam Cochrane senkte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2027 und 2028 um jeweils acht Prozent. Er begründete dies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Unsicherheit rund um die strategische Ausrichtung des Sportartikelherstellers./bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 13:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Hold
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15.82 € 		Abst. Kursziel*:
1.14%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
15.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.91%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

