SMI 13'242 0.0%  SPI 18'239 0.0%  Dow 48'840 -0.3%  DAX 24'941 0.3%  Euro 0.9284 0.0%  EStoxx50 5'921 -0.1%  Gold 4'470 0.6%  Bitcoin 74'253 -0.2%  Dollar 0.7927 0.1%  Öl 62.2 0.8% 
PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

20.04
CHF
-0.07
CHF
-0.35 %
14:36:09
SWX
06.01.2026 13:48:29

PUMA SE Outperform

PUMA
20.20 CHF -0.66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Puma auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Mit Blick auf den europäischen Handelssektor 2026 ziehe er die Aktien von Lebensmittelhändlern jenen des allgemeinen Einzelhandels vor, schrieb William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Konsumumfeld sei schwierig und die Inflation hoch. Deshalb bevorzuge er defensivere Qualitätswerte. Zu seinen Branchenfavoriten zählt die Inditex-Aktie./edh
/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:00 / UTC ;

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Outperform
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
21.67 € 		Abst. Kursziel*:
10.75%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
21.69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.65%
Analyst Name::
William Woods 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

