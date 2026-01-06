PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
PUMA SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Puma auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Mit Blick auf den europäischen Handelssektor 2026 ziehe er die Aktien von Lebensmittelhändlern jenen des allgemeinen Einzelhandels vor, schrieb William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Konsumumfeld sei schwierig und die Inflation hoch. Deshalb bevorzuge er defensivere Qualitätswerte. Zu seinen Branchenfavoriten zählt die Inditex-Aktie./edh
/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:00 / UTC ;
|Zusammenfassung: PUMA SE Outperform
Unternehmen:
PUMA SE
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
21.67 €
Abst. Kursziel*:
10.75%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
21.69 €
Abst. Kursziel aktuell:
10.65%
Analyst Name::
William Woods
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
05.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
05.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert am Mittag (finanzen.ch)
02.01.26
|MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PUMA SE von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
31.12.25
|PUMA SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember (finanzen.net)
30.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
30.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
30.12.25
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)