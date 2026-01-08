Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

22.38
CHF
2.14
CHF
10.57 %
17:31:55
SWX
08.01.2026

PUMA SE Sector Perform

PUMA
23.05 CHF 11.69%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma nach einem Bericht über eine etwaige Übernahme durch Anta Sports auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Grundsätzlich wäre ein Verkauf des bei Artemis liegenden Puma-Aktienpakets gut für Puma, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein neuer Eigentümer könnte die Marke Puma mit Investitionen stärken und dem Hersteller von Sportbekleidung neue Perspektiven aufzeigen./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 12:04 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 12:04 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
24.37 € 		Abst. Kursziel*:
-17.93%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
24.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.37%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse