NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma nach einem Bericht über eine etwaige Übernahme durch Anta Sports auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Grundsätzlich wäre ein Verkauf des bei Artemis liegenden Puma-Aktienpakets gut für Puma, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein neuer Eigentümer könnte die Marke Puma mit Investitionen stärken und dem Hersteller von Sportbekleidung neue Perspektiven aufzeigen./rob/bek/jha/;