PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

21.83
CHF
0.82
CHF
3.90 %
09:50:46
SWX
18.12.2025 08:23:47

PUMA SE Sector Perform

PUMA
21.92 CHF 0.76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 17 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Sportartikelhersteller befinde sich in einer Umbruchphase, die den größten Teil des kommenden Jahres in Anspruch nehmen dürfte, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die aktuelle Produkt- und Innovationspipeline sei unzureichend. Im Sportsegment zieht der Experte die Wettbewerber Nike und Adidas als seine größten Favoriten vor. Das neue Kursziel für Puma beruht auf höheren Annahmen zum Betriebskapital sowie geringeren Kapitalkosten./tav/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
23.07 € 		Abst. Kursziel*:
-13.31%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
23.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15.43%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PUMA SE

Analysen zu PUMA SE

08:23 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
12.12.25 PUMA Outperform Bernstein Research
02.12.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
28.11.25 PUMA Halten DZ BANK
19.11.25 PUMA Hold Deutsche Bank AG
