PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 17 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Sportartikelhersteller befinde sich in einer Umbruchphase, die den größten Teil des kommenden Jahres in Anspruch nehmen dürfte, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die aktuelle Produkt- und Innovationspipeline sei unzureichend. Im Sportsegment zieht der Experte die Wettbewerber Nike und Adidas als seine größten Favoriten vor. Das neue Kursziel für Puma beruht auf höheren Annahmen zum Betriebskapital sowie geringeren Kapitalkosten./tav/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
23.07 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.31%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
23.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.43%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
17.12.25
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
15.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
15.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu PUMA SE
|08:23
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|02.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:23
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|02.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.25
|PUMA Buy
|Warburg Research
|08.08.25
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|21.77
|3.62%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:07
|
Jefferies & Company Inc.
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|09:04
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Pernod Ricard Buy
|09:03
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Roche Hold
|08:23
|
RBC Capital Markets
PUMA Sector Perform
|08:21
|
Jefferies & Company Inc.
Douglas Buy
|08:21
|
Jefferies & Company Inc.
Inditex Buy
|07:59
|
JP Morgan Chase & Co.
Philips Neutral