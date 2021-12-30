Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’260 -0.4%  SPI 17’018 -0.3%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 24’054 -0.3%  Euro 0.9290 0.2%  EStoxx50 5’683 -0.3%  Gold 4’008 -0.8%  Bitcoin 87’933 1.4%  Dollar 0.8031 0.2%  Öl 64.8 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Strategy-Aktie im Plus: Bitcoin-Riese schneidet besser ab als erwartet
Reddit-Aktie gefragt: Social Media-Konzern verzeichnet Gewinnsprung
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag
Aktien von D-Wave und Quantum eMotion unter Beobachtung: Markt wartet auf frische Impulse
Coinbase-Aktie mit Kursplus: Krypto-Riese verdient mehr
Suche...
Plus500 Depot

PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

112.30
CHF
2.45
CHF
2.23 %
30.12.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.10.2025 10:50:56

PUMA SE Buy

PUMA
17.72 CHF 0.12%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma von 26 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 sei ein Jahr der Neuausrichtung, schrieb Richard Edwards am Donnerstagnachmittag in seinem Resümee der Quartalszahlen. Zusätzlicher Stellenabbau dürfte eine schnellere Margenerholung nach 2026 erlauben./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: PUMA SE Buy
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
29.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18.75 € 		Abst. Kursziel*:
54.67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18.57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56.17%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse