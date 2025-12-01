PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
19.24CHF
-93.06CHF
-82.87 %
01.12.2025
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.12.2025 07:19:29
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei Puma wirkt sich vor allem der Rückzug aus dem US-Joint-Venture United Legwear aus./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
20.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-17.48%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
20.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.27%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu PUMA SE
|
01.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
01.12.25
|Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
01.12.25
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
01.12.25
|PUMA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November (finanzen.net)
|
28.11.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
28.11.25
|MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PUMA SE-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
Analysen zu PUMA SE
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|19.24
|-82.87%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:19
|
RBC Capital Markets
PUMA Sector Perform
|07:11
|
RBC Capital Markets
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|07:10
|
RBC Capital Markets
Kering Sector Perform
|07:09
|
RBC Capital Markets
Hermès Outperform
|07:08
|
RBC Capital Markets
EssilorLuxottica Outperform
|07:08
|
RBC Capital Markets
adidas Outperform
|07:08
|
UBS AG
Bayer Neutral