NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma SE auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe sich auf einer Kapitalmarktveranstaltung zuversichtlich präsentiert und skizziert, wie er Marktanteile gewinnen wolle, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Montag vorliegenden Studie. Neue Details zu den Finanzzielen habe es aber nicht gegeben./gl/ag;