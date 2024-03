LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Puma SE nach einer Investorenveranstaltung auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Tag eins des Kapitalmarkttages habe gute Einblicke in Strategie, Schlüsselkennzahlen, Marke & Marketing, Produkte, Vertrieb und die Hauptabsatzmärkte des Sportartikelherstellers geliefert, schrieb Analystin Wendy Liu in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis;