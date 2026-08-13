Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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13.08.2026 09:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 44,63 EUR.
Die Porsche vz-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 44,63 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'435 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Porsche vz-Aktie bei 44,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,75 EUR. Bisher wurden heute 8'651 Porsche vz-Aktien gehandelt.
Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 13,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,62 EUR am 23.03.2026. Mit Abgaben von 20,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,01 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 8.83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche vz 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 22.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 1,92 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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