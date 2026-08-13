Porsche vz Aktie News: Porsche vz verbilligt sich am Donnerstagmittag

Um 12:28 Uhr fiel die Porsche vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 44,71 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'469 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Porsche vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,16 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,75 EUR. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37'251 Stück gehandelt.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,31 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Verlust von 20,33 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,01 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Porsche vz-Aktie. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.83 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,92 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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