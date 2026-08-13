Porsche vz Aktie News: Porsche vz verbilligt sich am Nachmittag

Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 43,86 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'383 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Porsche vz-Aktie bis auf 43,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,75 EUR. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 98'659 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,66 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche vz-Aktie 15,50 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 35,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Am 29.07.2026 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 27.10.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Porsche vz rechnen Experten am 22.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,92 EUR je Porsche vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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