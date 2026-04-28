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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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29.04.2026 19:00:09

Porsche vz Overweight

Porsche vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Dem Automobilhersteller sei ein guter Start ins Jahr gelungen, schrieb Jose Asumendi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Unternehmen habe die durchschnittlichen Markterwartungen leicht übertroffen./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:52 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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