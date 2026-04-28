Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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29.04.2026 19:00:09
Porsche vz Overweight
Porsche vz.
37.26 CHF -0.99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Dem Automobilhersteller sei ein guter Start ins Jahr gelungen, schrieb Jose Asumendi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Unternehmen habe die durchschnittlichen Markterwartungen leicht übertroffen./rob/bek/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:52 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:52 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
40.36 €
|
Abst. Kursziel*:
23.89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
40.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.91%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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