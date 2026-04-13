Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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14.04.2026 09:26:52
Porsche vz Market-Perform
Porsche vz.
39.89 CHF 3.83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG nach Indikationen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die operative Profitabilität (Ebit) auf Konzernebene dürften sich demnach eher am oberen Ende der in Aussicht gestellten Zielspanne orientieren, schrieb Stephen Reitman am Montagabend./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Market-Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
43.10 €
|
Abst. Kursziel*:
4.41%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
43.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.00%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Bernstein Research
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|Barclays Capital
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