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07.10.2026 17:58:12
Schwacher Handel: MDAX verbucht zum Handelsende Verluste
Der MDAX verzeichnete am dritten Tag der Woche Verluste.
Schlussendlich verlor der MDAX im XETRA-Handel 1.31 Prozent auf 30’143.78 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 338.079 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.619 Prozent auf 30’354.11 Punkte an der Kurstafel, nach 30’543.27 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 30’596.21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30’110.44 Einheiten.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1.01 Prozent abwärts. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 32’405.44 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der MDAX mit 32’627.04 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30’836.16 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2.70 Prozent nach. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell PUMA SE (+ 3.79 Prozent auf 23.00 EUR), Porsche Automobil (+ 3.35 Prozent auf 25.33 EUR), AUMOVIO (+ 2.46 Prozent auf 37.55 EUR), freenet (+ 2.14 Prozent auf 22.94 EUR) und AUTO1 (+ 1.25 Prozent auf 16.20 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9.34 Prozent auf 65.50 EUR), JENOPTIK (-6.05 Prozent auf 41.30 EUR), Salzgitter (-5.71 Prozent auf 45.58 EUR), KION GROUP (-5.03 Prozent auf 33.96 EUR) und RENK (-4.82 Prozent auf 34.44 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 4’133’263 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37.925 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder
Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9.02 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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