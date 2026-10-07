Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Vormittag fester

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,2 Prozent auf 44,33 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'238 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche vz-Aktie bei 44,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75'142 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR. 14,28 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 19,65 Prozent würde die Porsche vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Porsche vz-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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