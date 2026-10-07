Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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07.10.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 41,96 EUR.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 41,96 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'054 Punkten steht. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,77 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 605'046 Porsche vz-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Gewinne von 20,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,62 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 15,11 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 EUR, nach 1,01 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -5,05 Prozent zurück. Hier wurden 8.83 Mrd. EUR gegenüber 9.30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 22.10.2027 dürfte Porsche vz die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Porsche vz. am 07.10.2026
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