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07.10.2026 12:26:17
Börse Frankfurt: So performt der MDAX am Mittwochmittag
Das macht der MDAX heute.
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.63 Prozent tiefer bei 30’350.96 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 338.079 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.619 Prozent leichter bei 30’354.11 Punkten in den Handel, nach 30’543.27 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’311.51 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’596.21 Zählern.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 0.330 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, lag der MDAX noch bei 32’405.44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32’627.04 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, einen Stand von 30’836.16 Punkten.
Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.03 Prozent nach. Bei 33’547.52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
MDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell AUMOVIO (+ 4.91 Prozent auf 38.45 EUR), Schaeffler (+ 3.14 Prozent auf 6.56 EUR), Porsche Automobil (+ 1.75 Prozent auf 24.94 EUR), IONOS (+ 1.73 Prozent auf 32.96 EUR) und freenet (+ 1.25 Prozent auf 22.74 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.74 Prozent auf 68.10 EUR), JENOPTIK (-5.69 Prozent auf 41.46 EUR), Elmos Semiconductor (-3.59 Prozent auf 155.60 EUR), RENK (-3.55 Prozent auf 34.90 EUR) und HENSOLDT (-3.19 Prozent auf 76.38 EUR).
MDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’021’251 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 37.925 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2.65 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.02 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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