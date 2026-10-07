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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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07.10.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochmittag billiger

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochmittag billiger

Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Porsche vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 42,47 EUR.

Porsche vz.
39.29 CHF -1.48%
Kaufen Verkaufen

Die Porsche vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 42,47 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'153 Punkten realisiert. Bei 41,90 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 334'775 Stück.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 19,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 35,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,04 EUR ausgeschüttet werden. Porsche vz veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -5,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.30 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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09:43 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09:07 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Porsche vz. Buy UBS AG
24.09.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
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