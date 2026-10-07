Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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07.10.2026 15:58:11
Verluste in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag
Der MDAX fällt am dritten Tag der Woche.
Der MDAX sinkt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1.27 Prozent auf 30’155.27 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 338.079 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.619 Prozent schwächer bei 30’354.11 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30’543.27 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30’596.21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’148.68 Punkten verzeichnete.
MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0.973 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wurde der MDAX mit 32’405.44 Punkten gehandelt. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Wert von 32’627.04 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Stand von 30’836.16 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.66 Prozent zurück. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
MDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell PUMA SE (+ 4.02 Prozent auf 23.05 EUR), AUMOVIO (+ 3.82 Prozent auf 38.05 EUR), Porsche Automobil (+ 3.18 Prozent auf 25.29 EUR), AUTO1 (+ 2.00 Prozent auf 16.32 EUR) und freenet (+ 1.51 Prozent auf 22.80 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8.17 Prozent auf 66.35 EUR), JENOPTIK (-7.10 Prozent auf 40.84 EUR), Salzgitter (-4.84 Prozent auf 46.00 EUR), RENK (-4.73 Prozent auf 34.48 EUR) und Elmos Semiconductor (-4.21 Prozent auf 154.60 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’628’672 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37.925 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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