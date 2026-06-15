Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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Porsche vz Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien der Porsche AG von 40 auf 50 Euro angehoben und die Papiere von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Die Aktien der Zuffenhausener seien dem europäischen Autosektor in den vergangenen drei Monaten davongerast, schrieb Henning Cosman am Montag. Er kappte zwar erneut seine operativen Ergebnisprognosen für 2026 und 2027, sieht sich aber für 2028 auf Augenhöhe mit dem Marktkonsens. Auf diesem Jahr liege das Augenmerk am Markt. Cosman hält die Aktienbewertung zwar für sehr üppig, sieht allerdings auch keine Belastungsfaktoren mehr./ag/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Equal Weight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
49.97 €
|
Abst. Kursziel*:
0.06%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
50.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.87%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
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