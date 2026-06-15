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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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15.06.2026
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16.06.2026 06:53:33

Porsche vz Equal Weight

Porsche vz.
46.29 CHF 1.96%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien der Porsche AG von 40 auf 50 Euro angehoben und die Papiere von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Die Aktien der Zuffenhausener seien dem europäischen Autosektor in den vergangenen drei Monaten davongerast, schrieb Henning Cosman am Montag. Er kappte zwar erneut seine operativen Ergebnisprognosen für 2026 und 2027, sieht sich aber für 2028 auf Augenhöhe mit dem Marktkonsens. Auf diesem Jahr liege das Augenmerk am Markt. Cosman hält die Aktienbewertung zwar für sehr üppig, sieht allerdings auch keine Belastungsfaktoren mehr./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Porsche vz.-Kurs >5 >10 >15
Fallender Porsche vz.-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Equal Weight
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
49.97 € 		Abst. Kursziel*:
0.06%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
50.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.87%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
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