Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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28.09.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Porsche vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 44,98 EUR.
Die Porsche vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 44,98 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'546 Punkten liegt. Bei 44,90 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 45,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 78'432 Porsche vz-Aktien den Besitzer.
Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 50,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.
Porsche vz-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,01 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Am 29.07.2026 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.83 Mrd. EUR – eine Minderung von -5,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9.30 Mrd. EUR eingefahren.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 22.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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