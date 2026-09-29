Porsche vz Aktie News: Porsche vz reagiert am Mittag positiv

Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 45,37 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'525 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Porsche vz-Aktie sogar auf 45,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69'046 Porsche vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 10,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,49 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 29.07.2026. In Sachen EPS wurden 0,80 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche vz 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,98 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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