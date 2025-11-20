NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
NVIDIA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 180 auf 215 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der KI-Konzern habe das typische starke Bild gezeichnet, mit übertroffenen Erwartungen und steigenden Schätzungen, schrieb Ross Seymore am Mittwoch nach dem Bericht. Zugleich sei auch die Qualität der Aussagen gestiegen, denn die Rechenzentren-Nachfrage dominiere nun das Wachstum, nachdem im ersten und zweiten Geschäftsquartal noch der Gaming-Chip-Bereich die Oberhand gehabt habe. Seymore ist insgesamt sehr beeindruckt, hält die Aktie aber für fair bewertet./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Hold
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 215.00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 186.52
|
Abst. Kursziel*:
15.27%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 186.54
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.26%
|
Analyst Name::
Ross Seymore
|
KGV*:
-
|11:53
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:15
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:04
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|07:02
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
