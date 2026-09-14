NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Stimmung in der Halbleiterbranche habe sich zuletzt wieder gebessert, schrieb Stacy Rasgon am Sonntag. Er hat jedoch das Gefühl, dass die Pläne von Anthropic-Chef Dario Amodei hinsichtlich einer verlangsamten KI-Entwicklung die Sorgen um die Nachhaltigkeit des Booms wieder in den Vordergrund rücken könnten. Der Experte betonte allerdings, dass ein geringeres Tempo nicht zwangsläufig auch gebremste Investitionen bedeute./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 400.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 218.29
|
Abst. Kursziel*:
83.24%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 218.26
|
Abst. Kursziel aktuell:
83.27%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
11.09.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA präsentiert sich am Freitagabend stärker (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Börse New York: Dow Jones am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 klettert (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Börse New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:23
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:23
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:23
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|173.62
|-3.19%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:24
|
Bernstein Research
Intel Market-Perform
|11:23
|
Bernstein Research
NVIDIA Outperform
|11:22
|
Bernstein Research
AMD Outperform
|11:11
|
Bernstein Research
ABB Market-Perform
|11:07
|
Bernstein Research
Siemens Outperform
|11:05
|
Bernstein Research
Schneider Electric Outperform
|10:22
|
JP Morgan Chase & Co.
GSK Underweight