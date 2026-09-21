Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’957 1.2%  SPI 19’760 1.3%  Dow 52’049 0.7%  DAX 25’575 1.1%  Euro 0.9416 -0.3%  EStoxx50 6’318 1.3%  Gold 4’344 -0.8%  Bitcoin 71’134 6.5%  Dollar 0.8211 -0.2%  Öl 99.9 -3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Sandoz124359842Helvetia Baloise46664220
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Microsoft-Aktie: Wie Azure und Copilot den Weg zur 5-Billionen-Marke bereiten
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Neue Impulse für NVIDIA-Aktie: Trump setzt auf KI – neue Einheit soll Risiken eindämmen
Suche...
ETF Sparplan

Nike Aktie 957150 / US6541061031

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dow Jones-Performance 21.09.2026 22:33:55

Aufschläge in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone

Aufschläge in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone

Für den Dow Jones ging es heute aufwärts.

Amgen
321.51 CHF 2.32%
Kaufen Verkaufen

Im Dow Jones ging es im NYSE-Handel schlussendlich um 0.71 Prozent aufwärts auf 52’048.83 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 25.180 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.279 Prozent auf 51’826.78 Punkte an der Kurstafel, nach 51’682.64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Montag bei 52’128.58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51’747.68 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 53’277.01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, einen Stand von 51’564.70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 46’315.27 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 2.30 Prozent auf 227.38 USD), Amgen (+ 1.95 Prozent auf 393.16 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.88 Prozent auf 350.87 USD), Amazon (+ 1.87 Prozent auf 258.45 USD) und Goldman Sachs (+ 1.85 Prozent auf 959.39 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Chevron (-2.79 Prozent auf 203.67 USD), Home Depot (-1.35 Prozent auf 259.35 EUR), Coca-Cola (-1.28 Prozent auf 87.12 USD), Travelers (-0.93 Prozent auf 371.13 USD) und Salesforce (-0.63 Prozent auf 236.42 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 32’221’592 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.667 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4.60 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu Dow Jones-Aktien
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Amgen Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten