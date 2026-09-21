Aufschläge in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone

Im Dow Jones ging es im NYSE-Handel schlussendlich um 0.71 Prozent aufwärts auf 52’048.83 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 25.180 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.279 Prozent auf 51’826.78 Punkte an der Kurstafel, nach 51’682.64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Montag bei 52’128.58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51’747.68 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 53’277.01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, einen Stand von 51’564.70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 46’315.27 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 2.30 Prozent auf 227.38 USD), Amgen (+ 1.95 Prozent auf 393.16 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.88 Prozent auf 350.87 USD), Amazon (+ 1.87 Prozent auf 258.45 USD) und Goldman Sachs (+ 1.85 Prozent auf 959.39 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Chevron (-2.79 Prozent auf 203.67 USD), Home Depot (-1.35 Prozent auf 259.35 EUR), Coca-Cola (-1.28 Prozent auf 87.12 USD), Travelers (-0.93 Prozent auf 371.13 USD) und Salesforce (-0.63 Prozent auf 236.42 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 32’221’592 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.667 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4.60 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch