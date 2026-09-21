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Index-Bewegung 21.09.2026 22:33:55

Börse New York: NASDAQ Composite schliesst in der Gewinnzone

Börse New York: NASDAQ Composite schliesst in der Gewinnzone

Der NASDAQ Composite machte schlussendlich Gewinne.

Nissan Motor
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Am Montag erhöhte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 2.26 Prozent auf 27’122.09 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.756 Prozent auf 26’723.19 Punkte an der Kurstafel, nach 26’522.55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 26’707.42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27’183.93 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26’180.45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26’517.93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 22’631.48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 16.73 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27’190.21 Punkten. 20’690.25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 14.14 Prozent auf 79.93 USD), Akamai (+ 12.33 Prozent auf 117.41 USD), Intel (+ 12.14 Prozent auf 121.78 USD), Rambus (+ 10.68 Prozent auf 96.96 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 9.47 Prozent auf 168.50 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Donegal Group B (-11.73 Prozent auf 18.58 USD), World Acceptance (-6.07 Prozent auf 171.09 USD), Americas Car-Mart (-5.17 Prozent auf 1.65 USD), 3D Systems (-4.13 Prozent auf 3.48 USD) und Nissan Motor (-4.13 Prozent auf 1.99 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 45’859’436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.667 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

In diesem Jahr hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19.11 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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