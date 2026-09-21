Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index-Bewegung
|
21.09.2026 22:33:55
Börse New York: NASDAQ Composite schliesst in der Gewinnzone
Der NASDAQ Composite machte schlussendlich Gewinne.
Am Montag erhöhte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 2.26 Prozent auf 27’122.09 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.756 Prozent auf 26’723.19 Punkte an der Kurstafel, nach 26’522.55 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 26’707.42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27’183.93 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26’180.45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26’517.93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 22’631.48 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 16.73 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27’190.21 Punkten. 20’690.25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 14.14 Prozent auf 79.93 USD), Akamai (+ 12.33 Prozent auf 117.41 USD), Intel (+ 12.14 Prozent auf 121.78 USD), Rambus (+ 10.68 Prozent auf 96.96 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 9.47 Prozent auf 168.50 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Donegal Group B (-11.73 Prozent auf 18.58 USD), World Acceptance (-6.07 Prozent auf 171.09 USD), Americas Car-Mart (-5.17 Prozent auf 1.65 USD), 3D Systems (-4.13 Prozent auf 3.48 USD) und Nissan Motor (-4.13 Prozent auf 1.99 USD) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 45’859’436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.667 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien
In diesem Jahr hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19.11 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intel Corp.
|
22:33
|Börse New York: NASDAQ Composite schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
22:33
|NYSE-Handel: S&P 500 notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
20:27
|Intel Aktie News: Intel am Abend auf Höhenflug (finanzen.ch)
|
20:03
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 stärker (finanzen.ch)
|
20:03
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
18:00
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Montagmittag stärker (finanzen.ch)
|
18:00
|Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16:29
|Intel Aktie News: Intel zündet am Nachmittag Kursrakete (finanzen.ch)
Analysen zu Nissan Motor Co. Ltd.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|27’122.09
|2.26%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: SMI geht mit Gewinnen in den Feierabend -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- US-Börsen stark -- Asiens Börsen beenden Handel freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte am Montag freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach oben. Die US-Börsen legten zu. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.