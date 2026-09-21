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Dow Jones-Performance im Fokus 21.09.2026 20:03:30

Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell

Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell

Der Dow Jones gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt.

Alphabet C
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Am Montag gewinnt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.61 Prozent auf 51’999.75 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25.180 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.279 Prozent auf 51’826.78 Punkte an der Kurstafel, nach 51’682.64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51’747.68 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52’063.97 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, stand der Dow Jones bei 53’277.01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bei 51’564.70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 46’315.27 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7.48 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 2.37 Prozent auf 352.56 USD), NVIDIA (+ 2.27 Prozent auf 227.31 USD), Amazon (+ 2.03 Prozent auf 258.87 USD), Amgen (+ 1.73 Prozent auf 392.32 USD) und Merck (+ 1.73 Prozent auf 149.41 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Chevron (-2.32 Prozent auf 204.65 USD), Home Depot (-1.35 Prozent auf 259.35 EUR), Travelers (-0.59 Prozent auf 372.40 USD), Coca-Cola (-0.58 Prozent auf 87.74 USD) und IBM (-0.39 Prozent auf 228.65 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 11’142’195 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.667 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.99 zu Buche schlagen. Mit 4.60 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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