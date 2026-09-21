NVIDIA Aktie News: NVIDIA schiebt sich am Abend vor

Um 20:26 Uhr sprang die NVIDIA-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 227,18 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'110 Punkten steht. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 227,67 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 222,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 11'694'156 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 236,54 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 3,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,69 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,746 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 26.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 96.22 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 46.74 Mrd. USD umgesetzt.

Am 25.11.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2027 auf 9,26 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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