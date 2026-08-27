NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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NVIDIA Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nvidia von 275 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ki-Chip-Riese habe hervorragende Quartalszahlen sowie eine "knackige Umsatzprognose" bekannt gegeben, welche deutlich über dem Konsens liege, lobte Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Ohne den bestehenden Speicherchipmangel würde das Plus noch deutlicher ausfallen. Wermann erhöhte seine Schätzungen./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Kaufen
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Unternehmen:
NVIDIA Corp.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 226.83
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 228.17
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Ingo Wermann
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KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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