Montagshandel in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 2.10 Prozent auf 27’079.35 Punkte an. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.756 Prozent auf 26’723.19 Punkte an der Kurstafel, nach 26’522.55 Punkten am Vortag.

Bei 26’707.42 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 27’090.83 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26’180.45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’517.93 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22’631.48 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 16.54 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 12.88 Prozent auf 79.05 USD), Intel (+ 12.13 Prozent auf 121.77 USD), Rambus (+ 11.11 Prozent auf 97.33 USD), Akamai (+ 10.97 Prozent auf 115.99 USD) und QUALCOMM (+ 8.20 Prozent auf 192.29 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen 3D Systems (-5.92 Prozent auf 3.42 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4.40 Prozent auf 6.74 USD), Nissan Motor (-4.13 Prozent auf 1.99 USD), Nortech Systems (-3.90 Prozent auf 11.33 USD) und Heartland Express (-3.50 Prozent auf 11.46 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 21’771’458 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.667 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Mit 19.11 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch