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27.08.2026 16:40:51

NVIDIA Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 280 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk des KI-Chipherstellers sei sehr stark gewesen und der Ausblick habe exakt seiner Prognose entsprochen, schrieb Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Besonders positiv sei jedoch, dass Nvidia endlich konkretere Prognosen für das Kalenderjahr 2027 geliefert habe, die auf einen Gewinn pro Aktie (EPS) von über 16 US-Dollar hindeuteten./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 08:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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