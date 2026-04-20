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27.08.2026 06:58:46

NVIDIA Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia von 315 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Titan habe sich in Erinnerung gebracht, schrieb Stacy Rasgon am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des KI-Konzerns. Der Ausblick habe die Erwartungen klar übertroffen. Bemerkenswert seien vor allem die deutlich optimistischeren Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2028 im Kalenderjahr 2027. Jüngste Margensorgen hätten sich zwar bestätigt, diese Entwicklung sei allerdings in den Griff zu bekommen./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:33 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bernstein Research 		Kursziel:
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Stacy A. Rasgon 		KGV*:
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