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NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

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27.08.2026 07:08:30

NVIDIA Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nvidia von 285 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der KI-Konzern habe mit einem starken Ausblick auf das Jahr 2027 die bereits ambitionierten Markterwartungen klar getoppt, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht. Man habe die größten Optimisten bestätigt. Schneider sieht nun einen klareren Weg für eine Outperformance der Aktien in den kommenden Monaten./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 21:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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James Schneider 		KGV*:
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