Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Der Pharmakonzern dürfte am 4. November starke Quartalszahlen vorlegen, schrieb Richard Vosser in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er betonte die überraschend gute Aufnahme der oral einzunehmenden Darreichungsform des Abnehmmedikaments Wegovy. Zudem dürften die Dänen den Ausblick anheben, was der Bloomberg-Konsens aber wohl schon großteils einpreise./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
275.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
32.99 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
248.75 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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