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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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05.10.2026 12:57:52

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Der Pharmakonzern dürfte am 4. November starke Quartalszahlen vorlegen, schrieb Richard Vosser in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er betonte die überraschend gute Aufnahme der oral einzunehmenden Darreichungsform des Abnehmmedikaments Wegovy. Zudem dürften die Dänen den Ausblick anheben, was der Bloomberg-Konsens aber wohl schon großteils einpreise./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 05:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 05:19 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
275.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
32.99 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
248.75 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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