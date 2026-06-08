Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Analyst Richard Vosser rechnet mit Blick auf die anstehenden Ergebnisse der ZEUS-Studie eher mit einem erfolgreichen Abschneiden des Antikörpers Ziltivekimab, wie er am Montag schrieb. In der Studie wird das Mittel in verschiedenen Patientengruppen in der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Ereignissen geprüft. Entscheidend für die Novo-Aktie seien zwar eher die Abnehmmittel, aber das Umsatzpotenzial von Ziltivekimab bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) könnte auch eine Kursreaktion von bis zu 5 Prozent in die Waagschale werfen./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
250.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36.19 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
272.00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
08.06.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
02.06.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
31.05.26
|Novo Nordisk-Aktie: Was Analysten von Novo Nordisk erwarten (finanzen.net)
|
28.05.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
22.05.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
20.05.26
|Semaglutid als MASH-Gamechanger: Darum profitiert die Novo Nordisk-Aktie von neuen Daten (finanzen.ch)
|
18.05.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)