Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’016 -1.0%  SPI 18’382 -0.8%  Dow 48’855 -0.6%  DAX 23’995 -0.1%  Euro 0.9239 -0.1%  EStoxx50 5’822 -0.3%  Gold 4’540 -1.2%  Bitcoin 60’296 0.1%  Dollar 0.7898 0.1%  Öl 117.4 5.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bloom Energy-Aktie im Höhenflug: Starker Ausblick löst Kaufwelle aus
Ausblick: CRH legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nach Quartalszahlen: Seagate-Aktie springt an - KI treibt Nachfrage
Ausblick: Western Digital legt Quartalsergebnis vor
Kaufen für Deutsche Bank-Aktie nach DZ BANK-Analyse
Suche...

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

31.65
CHF
-1.36
CHF
-4.11 %
17:02:40
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.04.2026 15:00:50

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
31.65 CHF -4.11%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Richard Vosser verglich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen mit dem Analystenkonsens. Er liege etwas darunter beim bereinigten Umsatz, aber knapp darüber beim bereinigten operativen Gewinn. Der Experte rechnet damit, dass der Ausblick bestätigt wird./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:44 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
250.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
34.35 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
265.15 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten