Novo Nordisk Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 620 dänischen Kronen belassen. Florent Cespedes bezieht sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf eine Investorenveranstaltung mit dem neuen Produkt- und Portfoliochef des Pharmakonzerns. Ob sich die Lage in den USA mit Blick auf im Grunde illegale generische Konkurrenzprodukte für Abnehmmedikamente schnell bessern wird, bleibe unklar. Allerdings werde das bereits vom neuen Unternehmensausblick reflektiert./rob/mis/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Market-Perform
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
620.00 DKK
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
44.79 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
323.05 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Florent Cespedes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
07.08.25
|Novo Nordisk-Aktie dank Enttäuschung von Konkurrent Eli Lilly zweistellig im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Novo Nordisk-Aktie leichter: Quartalsbilanz von Novo Nordisk verfehlt Erwartungen - Wegovy bleibt Umsatzgarant (finanzen.ch)
|05.08.25