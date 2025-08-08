Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.08.2025 07:33:28

Novo Nordisk Market-Perform

Novo Nordisk
41.80 CHF 2.50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 620 dänischen Kronen belassen. Florent Cespedes bezieht sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf eine Investorenveranstaltung mit dem neuen Produkt- und Portfoliochef des Pharmakonzerns. Ob sich die Lage in den USA mit Blick auf im Grunde illegale generische Konkurrenzprodukte für Abnehmmedikamente schnell bessern wird, bleibe unklar. Allerdings werde das bereits vom neuen Unternehmensausblick reflektiert./rob/mis/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

