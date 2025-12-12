Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’977 0.6%  SPI 17’845.6 0.6%  Dow 48’704 1.3%  DAX 24’425 0.5%  Euro 0.9326 0.0%  EStoxx50 5’792 0.7%  Gold 4’319 0.9%  Bitcoin 73’546 0.1%  Dollar 0.7953 0.1%  Öl 61.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Warum der Bitcoin fällt: Analyst erkennt Einflussfaktoren rund um Donald Trump
UBS-Aktie steigt: Parlamentarier legen Kompromiss zu Kapitalanforderungen vor
Henkel-Aktie in Rot: FTC klagt gegen Zukauf in den USA
Nestlé-Aktie höher: Konzern ruft Babymilchpulver in Frankreich zurück
DKSH-Aktie in Grün: Neue Partnerschaft mit Etika Fresh Milk in Malaysia
Suche...
Plus500 Depot

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

39.80
CHF
-0.07
CHF
-0.16 %
11:32:10
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.12.2025 10:14:04

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
39.80 CHF -0.16%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Ein aktueller Gesetzesentwurf würde die Herstellung von günstigeren Medikamentenkopien in den Vereinigten Staaten deutlich begrenzen, schrieb Matthew Weston am Donnerstag. Der dänische Pharmakonzern würde hiervon stark profitieren, weil sein im Diabetesmittel Ozempic und im Gewichtssenker Wegovy enthaltener Wirkstoff Semaglutid von der Nachahmerpraxis massiv negativ betroffen sei. Es bleibe aber abzuwarten, ob das Gesetz nach Vorlage in den beiden Kammern im US-Kongress auch tatsächlich in Kraft trete./rob/tav/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
295.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
42.63 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
319.70 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?