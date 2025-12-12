Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Ein aktueller Gesetzesentwurf würde die Herstellung von günstigeren Medikamentenkopien in den Vereinigten Staaten deutlich begrenzen, schrieb Matthew Weston am Donnerstag. Der dänische Pharmakonzern würde hiervon stark profitieren, weil sein im Diabetesmittel Ozempic und im Gewichtssenker Wegovy enthaltener Wirkstoff Semaglutid von der Nachahmerpraxis massiv negativ betroffen sei. Es bleibe aber abzuwarten, ob das Gesetz nach Vorlage in den beiden Kammern im US-Kongress auch tatsächlich in Kraft trete./rob/tav/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
295.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
42.63 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
319.70 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
