Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 315 auf 295 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der dänische Hersteller werde den durch die US-Regierung angeschobenen starken Preisverfall bei Gewichtssenkern nicht ausgleichen können, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Zwar rechnet er bald mit einem kräftigen Anstieg der Verschreibungen unter anderem durch neue Regelungen des staatlichen Versicherungsprogramms Medicare. Auf Novo dürften aber nur ein Viertel der neuen Patienten entfallen. Für 2026 sei daher für das wichtige Mittel Wegovy ein Umsatzrückgang von 6 Prozent in den USA zu erwarten./rob/tav/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
295.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
40.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
303.80 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
03.12.25
|Novo Nordisk-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November (finanzen.net)
|
02.12.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
27.11.25
|FDA-Antrag belastet: Novo-Nordisk-Aktie fällt nach Wegovy-Dosisupdate (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Novo Nordisk-Aktie tiefrot: Preisdruck und gescheiterte Alzheimer-Studien (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Novo Nordisk shares slump after drug failure in Alzheimer’s trial (Financial Times)
|
21.11.25
|Novo-Nordisk-Aktie unter Druck: Preissenkungen, gesenkte Prognose und auffällige Insider-Transaktionen (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Novo Nordisk-Aktie im Spannungsfeld zwischen Prognosesenkungen, Insidergeschäften und Preisanpassungen (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Wie Experten die Novo Nordisk-Aktie im Oktober einstuften (finanzen.net)