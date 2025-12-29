KI-Aktien im Fokus: Gehört NVIDIA weiterhin zu den Top-Picks von Fidelity?

• NVIDIA ist die grösste Einzelposition in mehreren Fidelity- Fonds mit bis zu 26 Prozent Gewichtung• Fidelity sieht KI als mächtigste Innovationswelle der vergangenen 25 Jahre• Tech-Konzerne haben ihre Investitionsausgaben auf über 300 Milliarden US-Dollar gesteigert

KI-Boom verändert die Märkte nachhaltig

Der KI-Boom hat sich längst von einem Chatbot-Phänomen zu einem fundamentalen Infrastruktur-Ausbau entwickelt. Wie aus einem Bericht von Fidelity vom Dezember 2025 hervorgeht, hat die KI-Revolution inzwischen nahezu jeden US-Marktsektor erfasst und ist für rund 60 Prozent des jüngsten Wirtschaftswachstums verantwortlich.

Fidelity-Fondsmanager Adam Benjamin, der den Fidelity Select Technology Portfolio und den Fidelity Select Semiconductors Portfolio verwaltet, bezeichnet KI als die mächtigste und weitreichendste aller Innovations- und Disruptionswellen, die er in seinen 25 Jahren in der Technologiebranche erlebt habe. Die Technologie überschatte derzeit alles andere.

NVIDIA bleibt Fidelitys Top-Position

Bei der Frage nach den vielversprechendsten KI-Aktien für 2026 steht NVIDIA bei Fidelity weiterhin ganz oben. Wie aus den Fondsdaten von TheStreet vom 6. Dezember 2025 hervorgeht, ist NVIDIA die grösste Einzelposition im Fidelity OTC Portfolio mit einem Anteil von 15,7 Prozent des 35 Milliarden US-Dollar schweren Portfolios. Im Fidelity Select Technology Portfolio macht NVIDIA sogar rund 26 Prozent aus.

Fidelity-Fondsmanager Chris Lin, der den Fidelity OTC Portfolio verwaltet, betont, dass die meisten Anleger die langfristigen Auswirkungen von KI unterschätzen würden. Zwar wisse niemand, wie lange die Entwicklung dauern werde, doch Lin ist überzeugt, dass KI letztlich einen enormen Einfluss haben werde.

Neben NVIDIA hebt Lin auch Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) als zweiten wichtigen Anbieter von Rechenleistung hervor. Die Aktie ist die neuntgrösste Position im Fidelity OTC Portfolio mit einem Anteil von 2,8 Prozent. KI erfordere Rechenleistung, und diese beiden Unternehmen seien die wichtigsten Anbieter dafür, so Lin.

Hyperscaler investieren Rekordsummen

Die grossen Tech-Konzerne Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta Platforms haben ihre jährlichen Investitionsausgaben von rund 100 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf über 300 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 gesteigert. Diese Summe könnte in den kommenden Jahren eine halbe Billion US-Dollar übersteigen, wie Fidelity-Fondsmanager Priyanshu Bakshi erläutert.

Trotz der hohen Bewertungen sieht Jurrien Timmer, Fidelitys Director of Global Macro, keine Blasengefahr wie in der Vergangenheit. Die heutigen Bewertungen seien nicht annähernd so hoch wie bei früheren Blasen-Extremen. Anders als während des Internet-Booms, als Ausgaben überwiegend durch Schulden finanziert wurden, würden die aktuellen KI-Investitionen hauptsächlich mit Barmitteln von hochprofitablen Unternehmen finanziert.

Neben NVIDIA und TSMC sieht Fidelity weiteres Potenzial bei Halbleiter- und Speicherherstellern wie Micron Technology, Broadcom und Marvell Technology, die alle wichtige Komponenten für die KI-Infrastruktur liefern.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch