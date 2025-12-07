Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

37.37
CHF
-0.36
CHF
-0.94 %
13:15:07
BRXC
09.12.2025 13:19:40

Novo Nordisk Buy

Novo Nordisk
37.37 CHF -0.94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 353 auf 352 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley passte seine Schätzungen für die Dänen am Montag an die Übernahme von Akero und aktuelle Entwicklungen am Markt für Abnehmpräparate an./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
352.00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39.74 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
299.00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

mehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordisk

13:19 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.12.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
01.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
mehr Analysen
