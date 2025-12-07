Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
37.37CHF
-0.36CHF
-0.94 %
13:15:07
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.12.2025 13:19:40
Novo Nordisk Buy
Novo Nordisk
37.37 CHF -0.94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 353 auf 352 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley passte seine Schätzungen für die Dänen am Montag an die Übernahme von Akero und aktuelle Entwicklungen am Markt für Abnehmpräparate an./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
352.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39.74 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
299.00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
08.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Zwischen Marktstress und neuen Chancen im Abnehmsegment (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
27.11.25
|FDA-Antrag belastet: Novo-Nordisk-Aktie fällt nach Wegovy-Dosisupdate (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Novo Nordisk-Aktie tiefrot: Preisdruck und gescheiterte Alzheimer-Studien (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Novo Nordisk shares slump after drug failure in Alzheimer’s trial (Financial Times)
|
21.11.25
|Novo-Nordisk-Aktie unter Druck: Preissenkungen, gesenkte Prognose und auffällige Insider-Transaktionen (finanzen.ch)
Analysen zu Novo Nordisk
|13:19
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:19
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:19
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|24.11.25
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|37.37
|-0.94%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
Novo Nordisk Buy
|13:18
|
Goldman Sachs Group Inc.
Heidelberg Materials Buy
|13:15
|
Bernstein Research
EssilorLuxottica Market-Perform
|13:10
|
UBS AG
Netflix Buy
|13:09
|
UBS AG
NVIDIA Buy
|13:02
|
RBC Capital Markets
BAT Underperform
|12:59
|
Barclays Capital
Carl Zeiss Meditec Overweight